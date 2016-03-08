الأحزاب العربية بالكنيست الإسرائيلى تؤيد "حزب الله" ضد السعودية

أعلنت الأحزاب العربية بالكنيست الإسرائيلى عن موقفها تجاه الأزمة الأخيرة بين السعودية ولبنان، بتأيدها لتنظيم "حزب الله" اللبنانى، ضد الرياض، حيث قال حزبان عربيان كبيران بتل أبيب أن إقصاء التنظيم اللبنانى يخدم المصالح الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حزبا "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"التجمع الوطنى الديمقراطى" ادانا قرار ‎مجلس التعاون الخليجى بسبب اعتبار حزب الله اللبنانى منظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مجلس التعاون الخليجى قد أعلن الأسبوع الماضى، أن حزب الله، الذى لديه نواب فى البرلمان اللبنانى، هو تنظيم إرهابى فى آخر خطوة ضد التنظيم، مشيرة إلى أن هذا يأتى فى ظل تدهور العلاقات بين حليفها الشيعى إيران والقوة السنية السعودية مع عدة نزاعات بين السنة والشيعية فى المنطقة، لافتة إلى أن الدول الخليجية كانت قد عاقبت حزب الله عام 2013 على تدخله العسكرى فى سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

ونشر حزب الجبهة، الذى يقوده رئيس "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست أيمن عودة هذا التصنيف للتنظيم اللبنانى، على موقعه باللغة العربية إدانة شديدة للسعودية ودول خليجية أخرى على قرارها حظر حزب الله، مؤكدين أنه يصب فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى ومواصلة احتلال الأراضى العربية.

فيما تبع حزب "التجمع" حزب آخر من الأحزاب الأربعة التى تؤلف القائمة المشتركة خطى الجبهة، ونشر إدانة لمجلس التعاون الخليجى على موقعه أمس الاثنين، قائلا "مهما كانت الانتقادات التى تتجه لحزب الله، فإن ذلك لا يبرر هذا القرار الخطير".

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