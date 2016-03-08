مالك حديقة حيوان خان يونس يعرض الحيوانات المتبقية للبيع

قرر "محمد عويضة"، مالك حديقة خان يونس بعد تسليط عدة وسائل إعلامية الضوء على المآسى التى يتعرض لها الحيوانات فى الحديقة، عرض ما تبقى من حيوانات الحديقة للبيع، قبل أن تلحق بأخواتها وتنفق من فرط الجوع أو الإهمال.

وقال الموقع الإلكترونى لصحيفة الجارديان البريطانية، أن "عويضة" استخدم الأنفاق لتهريب الأسود والنمور وباقى حيوانات الحديقة، وتعرضت حيواناته وعلى مدار 7 أسابيع إلى تجويع شديد أثناء الحرب بين غزة وإسرائيل فى عام2014، واستمر الحال على ذلك بعدها وحتى الان.

وأضافت الصحيفة موضحة، أن 15 حيوان وطائر فقط تبقوا من أصل 200، حيث تعفنت بقية الحيوانات وماتت محنطة من كثرة الجوع، حتى أنه تم تصنيف الحديقة بأسوأ حديقة حيوان فى العالم.

وعرض "عويضة" ما تبقى من حيوانات ومن بينها أسد ونمر وشامبنزى ونعامة، بسبب عدم قدرته على تحمل نفقات إطعامها أكثر من ذلك، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الأسد المعروض 23 ألف دولار حسب تأكيد الصحيفة.

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