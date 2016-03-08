مجلس الأمة الكويتى يدين الهجوم الإرهابى فى (بن قردان) التونسية

>أدان مرزوق على الغانم رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس الأمة الكويتى بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة بن قردان التونسية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا من بينهم رجال أمن.

وقال الغانم ـ فى برقية بعث بها إلى نظيره التونسى محمد الناصر ـ " نؤكد لكم، وللشعب التونسى الشقيق تضامننا الكامل مع تونس قيادة، وبرلمانا، وشعبا فى مواجهة تلك الأعمال الإجرامية التى تستهدف الاستقرار، والأمن بالبلاد".

وعبر الغانم عن خالص العزاء، وصادق المواساة فى ضحايا الهجمات الإرهابية داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل شفاء المصابين".

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