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المرصد السورى: 19 قتيلا بغارة على سوق للمحروقات بإدلب

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المرصد السورى: 19 قتيلا بغارة على سوق للمحروقات بإدلب المرصد السورى: 19 قتيلا بغارة على سوق للمحروقات بإدلب

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- الذى يتخذ من لندن مقرا له- ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية على سوق للمحروقات فى بلدة أبو الضهور بإدلب فى سوريا إلى 19 قتيلا.

وقال المرصد- حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى الثلاثاء- أن عدد قتلى الغارة الجوية على السوق التى تسيطر عليها المعارضة مرشح للزيادة، لكنه لا يعرف أن كان منفذ الغارة هو طيران النظام أم الطيران الروسى.

أما فى محافظة حلب، فقد أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم "جند الأقصى" و"جبهة النصرة" من جهة أخرى لا تزال مستمرة، وذلك فى ريف حلب الجنوبى ومحيط منطقة العيس، وسط استمرار الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، ما أسفر عن إعطاب وتدمير 3 آليات وعربات مدرعة ومدفعين لقوات النظام.
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