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أهمها الغرغرة واستنشاق البخار.. نصائح لحمايتك من الأمراض مع تغير الفصول

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أهمها الغرغرة واستنشاق البخار.. نصائح لحمايتك من الأمراض مع تغير الفصول أهمها الغرغرة واستنشاق البخار.. نصائح لحمايتك من الأمراض مع تغير الفصول
مع التعرض للتغيرات الموسمية من فصل الشتاء إلى الصيف، قد يتعرض كثيرون لمشاكل صحية كالسعال ونزلات البرد، وهذه المشاكل يمكن مواجهتها باتباع بعض النصائح المنزلية، بدلا من تناول العلاجات ذات الآثار الجانبية.

ويقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض العلاجات من المطبخ تجنب الإنسان المشاكل الصحية الناتجة عن التغيرات الموسمية وتتضمن:

1- الغرغرة بالماء الساخن المضاف إليه قليل من الملح يساعد فى علاج التهاب الحلق.
>2. شرب المشروبات الساخنة كالقهوة والشاى.
>3. مزيج من مسحوقى الكركم، الزنجبيل وملعقة صغيرة من العسل والماء الدافئ من المشروبات ذات العديد من الفوائد، وهذا لا يساعد فقط فى علاج السعال ولكن يخفف أيضا من آلام الجسم والبرد والصداع.
>4. لتجنب البرد، استنشق البخار الذى يصبح أفضل إذا أضيف للماء الساخن الذى يستنشق الفرد بخاره بعض من زيت الكافور.


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