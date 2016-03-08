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إبراهيم حسن: المصري ينافس على الدوري؟ ' عاوزين الستر '

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إبراهيم حسن: المصري ينافس على الدوري؟ ' عاوزين الستر ' إبراهيم حسن: المصري ينافس على الدوري؟ ' عاوزين الستر '

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالجهاز الفني للمصري عن إمكانية منافسة الفريق البورسعيدي على لقب الدوري هذا الموسم.

وفاز المصري على اتحاد الشرطة 1-0، ليقفز للمركز الثالث برصيد 39 نقطة مبتعدًا بثماني نقاط عن الأهل متصدر المسابقة.

وبسؤاله عن إمكانية منافسة المصري على الدوري، رد إبراهيم حسن: "نحن نريد الستر، وأن يحتل المصري مركزًا يليق بتاريخه الكبير".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "بدون تحيز، فإن الأندية الجماهيرية لا بد أن تكون ضمن الخمسة الأوائل، لأن خلفها جماهير عريضة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وأسوان".

وتابع: "كل مباريات الدوري صعبة للغاية، لأنك تواجه أندية تسعى للهروب من الهبوط، ومنافسين آخرين لديهم هدف في احتلال مراكز متقدمة".

وأتم مدير الكرة بالمصري: "أتمنى مواصلة النتائج الجيدة، وكرة قدم مميزة، ووجوه جديدة لمنتخب ، لأن ذلك بمثابة المكافأة التي ينتظرها الجهاز الفني".

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