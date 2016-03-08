بالصور.. الرئيس العراقى يصل البرلمان للقاء على عبد العال

وصل فؤاد معصوم رئيس دولة العراق إلى مقر مجلس النواب الآن، ومن المقرر أن يلتقى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لتهنئته بتولى المنصب، بعد قليل.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل أمس، الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

>وسنوافيكم بالتفاصيل..

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- بالصور.. مباحثات موسعة بين السيسى ورئيس العراق.. فؤاد معصوم يتطلع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع القاهرة.. ويثمن دور الجيش فى تجنيب مصر ويلات الفوضى.. والرئيس: ندعم وحدة وسيادة العراق على كامل أرض