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إجراءات أمنية مشددة بمشيخة الأزهر قبيل وصول الرئيس العراقى

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إجراءات أمنية مشددة بمشيخة الأزهر قبيل وصول الرئيس العراقى إجراءات أمنية مشددة بمشيخة الأزهر قبيل وصول الرئيس العراقى
تشهد مشيخة الأزهر الشريف، إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمنى بمحيط المشيخة والطرق القريبة منها، لتأمين زيارة الرئيس العراقى فؤاد معصوم، ولقائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ووصل معصوم القاهرة أمس، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى أكد خلال لقائه على موقف الداعم لوحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار بالعراق فى مواجهة التحديات الراهنة والتصدى لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقى، باعتبار أن النسيج الوطنى القوى يُعد أحد أهم دعائم قوة المجتمع فى أية دولة.


>السيسى يلتقى الرئيس العراقى فؤاد معصوم بـ"الاتحادية".. اليوم

بالصور.. مباحثات موسعة بين السيسى ورئيس العراق.. فؤاد معصوم يتطلع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع القاهرة.. ويثمن دور الجيش فى تجنيب مصر ويلات الفوضى.. والرئيس: ندعم وحدة وسيادة العراق على كامل أرض

على عبد العال يستقبل رئيس العراق.. اليوم

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