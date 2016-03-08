مجدي يعقوب يعالج قلوب أطفال العرب من سوريا والعراق في مسقط

أعلن جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أنه سيجري عمليات جراحية مجانية لأطفال عرب يعانون من تشوهات خلقية في القلب، خصوصًا من سوريا والعراق واليمن، في سلطنة عمان، آملًا في الوقت نفسه أن تدخل عمليات زراعة القلب كافة الدول العربية.

وأوضح يعقوب، أن الاتفاق على علاج هؤلاء الأطفال، تحت إشراف جمعية (سلسلة الأمل)، جاء بعد مقابلات ومناقشات مع عدد من المسئولين في الحقل الطبي بالسلطنة، بينهم وزير الصحة الدكتور أحمد السعيدي.

وقال الدكتور مجدي يعقوب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه ناقش مع وزير الصحة الأمور المتعلقة بالمجال الطبي، خصوصًا جراحات القلب، لافتًا إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية العمانية.

وأوضح أن المباحثات تناولت “القيام بإجراء عمليات قلب مجانًا، بحيث تكون السلطنة هي المركز في منطقة الخليج ويتم إحضار بعض الحالات التي تحتاج إلى جراحات من الأطفال الذين يعانون من تشوهات في القلب من بعض الدول المجاورة، خصوصًا التي تتعرض لنكبات أو مشكلات، ومنها سوريا والعراق واليمن”، مؤكدًا أنه “سيتم إجراء العمليات لهم وعلاجهم تطوعًا ومجانًا في مسقط بإشراف من سلسلة الأمل ومنه شخصيًا”.

وقال الجراح المصري العالمي إنه يسعى إلى إجراء عمليات لـ12 حالة على الأقل في العام في مسقط، أي بمعدل حالة شهريا، مؤكدًا أنها “قابلة للزيادة وبكثير”.

يُذكر أن الجراح العالمي مجدي يعقوب أجرى على مدى مشواره الطبي والعلمي الطويل الآلاف من جراحات القلب، كما قدم مئات الأبحاث في هذا التخصص، وكانت أول عملية زراعة قلب يجريها عام 1980.