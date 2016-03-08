سول تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

قالت كوريا الجنوبية إنها ستفرض عقوبات جديدة على 40 شخصا و30 كيانا بسبب برنامج الأسلحة الكوري الشمالي وستحظر أي سفينة توقفت في موانئ الشمال خلال المئة والثمانين يوما الماضية.

واتخذ قرار فرض المزيد من العقوبات من جانب واحد على الشمال بعد قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي عقب إجراء بيونجيانج تجربتها النووية الرابعة في يناير كانون الثاني وإطلاقها صاروخا طويل المدى الشهر الماضي.

وهناك أشخاص من تايوان وسنغافورة ضمن من فرضت عليهم العقوبات.

وبحسب رويترز قال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية للصحفيين في إفادة مشتركة مع وكالات حكومية أخرى إن سول ستوقف مشاركتها في مشروع لنقل الفحم الروسي إلى كوريا الجنوبية عبر ميناء كوري شمالي.