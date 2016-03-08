كوريا الجنوبية تحث على الاستعداد التام لمواجهة أي استفزاز من بيونج يانج فورا

حث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هوانج كيو-أن، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع على التحقق الشامل من قدرتها على المواجهة العسكرية من خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، والاستعداد الكامل للمواجهة الفورية الصارمة ضد أي استفزاز من بيونج يانج.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن كوريا الشمالية ترفع مستوى استفزازاتها بإطلاق صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الغربي، والتهديد بشن هجوم وقائي ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي شدد العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأكد كيو آن حسب ما نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، على أن استفزازات كوريا الشمالية هي أعمال متهورة ضد إرادة الحكومة الجنوبية والمجتمع الدولي الموحدة، وعليها أن تدرك أنها لن تحقق بهذه الاستفزازات نجاحا أبدا، ولا يمكنها البقاء.

وحث رئيس الوزراء الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية على بذل كل جهودها لوضع خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وقال إنه يجب الاستعداد التام لمواجهة الاستفزازات المتنوعة المحتملة من كوريا الشمالية مثل الإرهاب الإلكتروني.

أ ش أ