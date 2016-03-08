على عبد العال يستقبل رئيس العراق.. اليوم

يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم المتواجد بالقاهرة حالياً، وذلك بمقر المجلس.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل أمس، الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفديّ البلدين.

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