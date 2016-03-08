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اليوم.. السيسى يستقبل نائب رئيس وزراء سنغافورة

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اليوم.. السيسى يستقبل نائب رئيس وزراء سنغافورة اليوم.. السيسى يستقبل نائب رئيس وزراء سنغافورة
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء السنغافورى "تيو تشى هيا"، وذلك لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار المتاحة.
>وتسعى للاستفادة من سنغافورة فى تنويع موارد الاقتصاد القومى، كما تسعى إلى تعزيز التعاون فى عدة قطاعات من بينها النقل البحرى، وإدارة الموانئ، وإقامة المناطق اللوجيستية والصناعية، ومحطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.

وكان "تيو تشى هيان" نائب رئيس الوزراء السنغافورى، وصل إلى القاهرة مساء أمس، على رأس وفد كبير فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.


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مصر 365

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