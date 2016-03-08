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اليوم .. فتح باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة بالدقهلية

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اليوم .. فتح باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة بالدقهلية اليوم .. فتح باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة بالدقهلية
تستقبل اليوم محكمة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أوراق راغبى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، على المقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أنها ستجرى الانتخابات بشكل طبيعى، مثل الانتخابات الأولى، بفارق أن المنافسة ستكون على مقعد واحد فقط، من المقاعد الثلاثة، ويحتل بسام فليفل، مستقل، وفؤاد بدراوى عن حزب الوفد المقعدين الأخيرين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت فتح باب الترشح للانتخابات فى هذه الدائرة على المقعد الفردى، ابتداء من اليوم الثلاثاء 8 مارس ولمدة 12 يومًا حتى 19 مارس الجارى.

وقد شهدت دائرة طلخا ونبروه، فراغا فى أحد مقاعدها الثلاثة، وذلك بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، نائب الدائرة السابق، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع، وذلك على إثر لقائه بسفير إسرائيل حاييم كورين، مما أثار غضب مواطنى الدائرة، ونظموا حملة لجمع استمارات مطالبة بسحب الثقة منه، وأسقط مجلس النواب عضويته بعد ذلك.

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