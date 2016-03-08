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وزير التعليم لمسئولى مدرسة ناهيا: "متشيلوش الزرع بعد ما أمشى"

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وزير التعليم لمسئولى مدرسة ناهيا: "متشيلوش الزرع بعد ما أمشى" وزير التعليم لمسئولى مدرسة ناهيا: "متشيلوش الزرع بعد ما أمشى"
طالب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بتوزيع 2000 كتاب على طلاب مدارس الجديدة من مكتبة الأسرة، وذلك خلال افتتاحه لمدرستين بالجيزة وبصحبته اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بافتتاح مدرستى ناهيا الابتدائية والأمجاد بناهيا.

وقال الشربينى، خلال افتتاحة مدرستين بناهيا، "متشيلوش الزرع بعد ما أمشى"، موجها خطابه للحضور وعلى رأسهم الدكتورة بثينة كشك وكيل التربية والتعليم بالجيزة، التى أكدت أن الزرع عهدة المدرسة ولن يتم إزالته.

ووقع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بدفتر كبار الزوار بمدرستى ناهيا الابتدائية والأمجاد بناهيا خلال افتتاح المدرستين وقاما بالتقاط الصور التذكرية مع المدرسين.

حضر الافتتاح مسئولى التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.


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