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وزارة التموين تعلن مد الأوكازيون الشتوى أسبوعين ليشمل فترة عيد الأم

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وزارة التموين تعلن مد الأوكازيون الشتوى أسبوعين ليشمل فترة عيد الأم وزارة التموين تعلن مد الأوكازيون الشتوى أسبوعين ليشمل فترة عيد الأم
أصدر الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية قرارا بمد فترة الأوكازيون الشتوى أسبوعين ليشمل فترة عيد الأم وزيادة حركة البيع والشراء بالأسواق، حيث بدأ الأوكازيون الشتوى يوم 8 من شهر فبراير الماضى ولمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهى أمس.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بلغت المخالفات التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون الشتوى وحتى الآن حوالى 1083 مخالفة تتضمن 1037 مخالفة أوكازيون وهمى و21 مخالفة استخدام لغة أجنبية فى الإعلان و25 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وبلغ عدد الشركات والمحلات المشاركة فى الأوكازيون 3294 محلا تشمل 138 قطاع أعمال عام و3082 قطاع خاص و16 تعاونى و58 استثمارى، وأن نسبة التخفيضات فى الأسعار على السلع تتراوح من 5% إلى 60% .

وأضاف أن باب المشاركة فى الأوكازيون مازال متاح أمام جميع التجار والشركات فى كافة السلع للمشاركة فيه وأن كل تاجر حر فى إختيار عدد السلع التى يشارك بها فى الاوكازيون ونسبة التخفيض فى الأسعار بشرط أن يكون التخفيض حقيقى وأن السلع المعروضة تكون جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر وأن يحصل مسبقا على موافقه من مديريةالتموين التابع لها محله التجارى وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ضرورة حصول المواطنين على الفاتورة عند الشراء موضحا بها ثمن السلعة ونوعها وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين إستبدالها أو إسترجاعها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك مشيرا إلى أن مفتشى القطاع يقومون يوميا بحملات مكثفة خلال فترة الاوكازيون على المحلات المشاركة.

وزير التموين يعلن بدء الأوكازيون الشتوى ابتداء من اليوم ولمدة شهر

جهاز حماية المستهلك يضبط مخالفات للأوكازيون الشتوى بالمهندسين

التموين : ضبط 250 مخالفة بالاوكازيون الشتوى خلال أسبوع وخط ساخن لتلقى الشكاوى

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مصر 365

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