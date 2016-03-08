المتحدث العسكرى:حرس الحدود دمر6عربات بدون لوحات معدنية فى المنطقة الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن قوات حرس الحدود واصلت ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (4) جوال لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (100) كجم وعدد (2) لفافة لنبات الحشيش المخدر بإجمالى وزن (1) كجم .

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير عدد (6) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية خلال عمليات تهريب كميات كبيرة من السجائر المسرطنة وضبط عدد (5) عربة آخرين بالإضافة إلى ضبط عدد ( "1" رشاش كلاشنكوف – "2" بندقية آلية – "1" بندقية قناصة – "4" خزنة – "1" جهاز GPS – "791" طلقة مختلفة الأعيرة – "2" تليفون ثريا – كمية من جوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن "585" كجم – "3,1" مليون قرص مخدر – "6" أفراد مصريين خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية).

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (950) طلقة مختلفة الأعيرة وعدد (3) جهاز يستخدم فى أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب وعدد (35) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .

وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3317) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.

- استمرار الحرب على الإرهاب فى سيناء..المتحدث العسكرى:مقتل 6 إرهابيين فى مواجهات أمنية بالشيخ زويد..ومصدر:استشهاد مجندين وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة..والنيابة تصرح بدفن جثة مسعف استشهد برصاص متطرفين