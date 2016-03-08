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شركة بريطانية تعوض أسرة تسممت غذائيا فى شرم الشيخ بـ 5 ألاف استرلينى

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شركة بريطانية تعوض أسرة تسممت غذائيا فى شرم الشيخ بـ 5 ألاف استرلينى شركة بريطانية تعوض أسرة تسممت غذائيا فى شرم الشيخ بـ 5 ألاف استرلينى
دفعت شركة "تومسون" السياحية البريطانية، 5 ألاف جنية استرلينى لأسرة إنجليزية تم قطع أجازتها سريعا فى شرم الشيخ، بسبب إصابتها بتسمم غذائى حاد، رغم إقامتهم فى منتجع 5 نجوم. وتم نقل أفراد العائلة لتلقى العلاج فى المستشفى على أثر ذلك.

وقال الموقع الإلكترونى لصحيفة "دايلى ميل" البريطانية، أن الأم "أماندا راولى" وأبنائها، شعروا بالمرض الشديد بعد أيام قليلة من وصولهم إلى ، وتضمنت الأعراض إصابتهم بمغص شديد فى البطن، إضافة إلى ارتفاع فى درجة الحرارة، الأمر الذى شخصه الأطباء بالتسمم الحاد بسبب أغذية ملوثة.

وأضاف الموقع موضحاً، أن العائلة التى وصلت على مصر فى أغسطس عام 2014، قطعت أجازتها قبل 3 أيام من موعدها الأصلى، بعد أن كان مقرر بقاؤها فى شرم الشيخ لمدة 10 أيام، طلباً فى مساعدة فريق طبى إنجليزى، حيث تم تشخيص وجود بكتريا مسببة لهذه الأعراض.

وكانت "أماندا"-42 سنة، وابنها الأكبر "أوليفر" أول من شعرا بالأعراض، وتم طلب الدكتور الخاص فى المنتجع الذى شخص حالتهم، تلتهما ابنتها الصغرى "ليلى" ذات التسع سنوات التى أصيبت بالأعراض ذاتها بعد 48 ساعة، وأكدت الأم البريطانية أن أبنها الأكبر بقى فى العلاج لعدة شهور بعد الرحلة ليتم شفاؤه بالكامل من التسمم.


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مصر 365

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