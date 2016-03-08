قوات حرس الحدود: ضبط كميات من المواد المخدرة والقبض على متسللين غير شرعيين

واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .. ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 4 أجولة لمخدر الحشيش بإجمالى وزن (100) كجم ولفافتين لنبات الحشيش المخدر بلغ وزنهم (1) كجم .

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير (6) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية خلال عمليات تهريب كميات كبيرة من السجائر المسرطنة، وضبط (5) عربة آخرين بالإضافة إلى ضبط ( رشاش كلاشنكوف – بندقيتين آليتين– بندقية قناصة – 4 خزن – جهاز جي بي اس - 791 طلقة مختلفة الأعيرة – جهازي هاتف “ثريا” – كمية من جوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن “585″ كجم – “3,1″ مليون قرص مخدر – “6″ أفراد مصريين خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية ) .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (950) طلقة مختلفة الأعيرة و(3) أجهزة يستخدم فى أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب و (35) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .

وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3317) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.