أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قوات حرس الحدود: ضبط كميات من المواد المخدرة والقبض على متسللين غير شرعيين

Google+ Print
قوات حرس الحدود: ضبط كميات من المواد المخدرة والقبض على متسللين غير شرعيين قوات حرس الحدود: ضبط كميات من المواد المخدرة والقبض على متسللين غير شرعيين

حرس الحدود

واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .. ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط  4 أجولة لمخدر الحشيش بإجمالى وزن (100) كجم ولفافتين لنبات الحشيش المخدر بلغ وزنهم (1) كجم .

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير (6) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية خلال عمليات تهريب كميات كبيرة من السجائر المسرطنة، وضبط (5) عربة آخرين بالإضافة إلى ضبط  (  رشاش كلاشنكوف –  بندقيتين آليتين–  بندقية قناصة – 4 خزن – جهاز جي بي اس  - 791 طلقة مختلفة الأعيرة – جهازي هاتف “ثريا” – كمية من جوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن “585″ كجم – “3,1″ مليون قرص مخدر – “6″ أفراد مصريين خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية ) .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط  (950) طلقة مختلفة الأعيرة و(3) أجهزة يستخدم فى أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب و (35) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .

وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3317) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا