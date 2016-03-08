شارابوفا تؤكد تناولها مواد مخدرة لمدة 10 سنوات «دون علمها»

أعلنت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الثلاثاء، في لوس أنجلوس، ثبوت تناولها مواد منشطات خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أواخر يناير الماضي.

وقالت شارابوفا في مؤتمر صحفي: “لقد تلقيت قبل أيام رسالة من الاتحاد الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضعت له خلال بطولة أستراليا”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت “منذ 10 سنوات، أتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة، هذا الدواء لم يكن على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن القاعدة تغيرت في الأول من يناير، وأصبح الدواء مادة ممنوعة، وهو ما لم أكن أعرفه”.

ومضت تقول: “لقد ارتكبت خطأ هائلا، لقد خيبت آمال المشجعين والمعجبين بي، أسقطت رياضتي وأعرف أني عرضت نفسي لنتائج هذا العمل، لكني لا أريد أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة، وآمل أن تكون لدي فرصة لمعاودة اللعب”.

وأعلنت شارابوفا 28 عاما المصنفة أولى سابقا وسابعة حاليا، قبل أيام انسحابها من دورة “إنديان ويلز” الأميركية للماسترز التي تنطلق اليوم، بسبب إصابة في ساعدها الأيسر تعاني منها منذ عدة أشهر.

كما انسحبت للسبب ذاته من دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، ودورة الدوحة الشهر الماضي، وكذلك من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد.

وتقيم شارابوفا منذ طفولتها في الولايات المتحدة، وقد دخلت منذ أعوام مجال الأعمال، حيث أطلقت علامتها التجارية لحلويات “شوغربوفا”.