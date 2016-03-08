أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شارابوفا تؤكد تناولها مواد مخدرة لمدة 10 سنوات «دون علمها»

Google+ Print
شارابوفا تؤكد تناولها مواد مخدرة لمدة 10 سنوات «دون علمها» شارابوفا تؤكد تناولها مواد مخدرة لمدة 10 سنوات «دون علمها»

شارابوفا

أعلنت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الثلاثاء، في لوس أنجلوس، ثبوت تناولها مواد منشطات خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أواخر يناير الماضي.

وقالت شارابوفا في مؤتمر صحفي: “لقد تلقيت قبل أيام رسالة من الاتحاد الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضعت له خلال بطولة أستراليا”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت “منذ 10 سنوات، أتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة، هذا الدواء لم يكن على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن القاعدة تغيرت في الأول من يناير، وأصبح الدواء مادة ممنوعة، وهو ما لم أكن أعرفه”.

ومضت تقول: “لقد ارتكبت خطأ هائلا، لقد خيبت آمال المشجعين والمعجبين بي، أسقطت رياضتي وأعرف أني عرضت نفسي لنتائج هذا العمل، لكني لا أريد أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة، وآمل أن تكون لدي فرصة لمعاودة اللعب”.

وأعلنت شارابوفا 28 عاما المصنفة أولى سابقا وسابعة حاليا، قبل أيام انسحابها من دورة “إنديان ويلز” الأميركية للماسترز التي تنطلق اليوم، بسبب إصابة في ساعدها الأيسر تعاني منها منذ عدة أشهر.

كما انسحبت للسبب ذاته من دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، ودورة الدوحة الشهر الماضي، وكذلك من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد.

وتقيم شارابوفا منذ طفولتها في الولايات المتحدة، وقد دخلت منذ أعوام مجال الأعمال، حيث أطلقت علامتها التجارية لحلويات “شوغربوفا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا