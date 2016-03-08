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بالصور.. حملة لنظافة طريق الكباش القبلى والسوق الحضرى بالأقصر

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بالصور.. حملة لنظافة طريق الكباش القبلى والسوق الحضرى بالأقصر بالصور.. حملة لنظافة طريق الكباش القبلى والسوق الحضرى بالأقصر
أصدر العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لرئاسة حى وسط بمعاونة قطاع نظافة وسط، لتنفيذ حملة مكبرة متمثلة فى نظافة ودهان الحاويات وصيانتها، ورفع تراكمات المخلفات الصلبة، والأتربة، بطريق الكباش القبلى وشارع أبو الجود وخلف السوق الحضرى، وذلك طبقا لتوجيهات محمد بدر محافظ الأقصر.

وأسفرت الحملة عن دهان وصيانة (28) حاوية وإزالة (35) طنا من الأتربة والنفايات، وأكد حجاج نبوى مدير قطاعات النظافة بإنه جار العمل وتنفيذ مثل هذه الحملات على باقى الأحياء وقطاعات النظافة، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة مدينة الأقصر على نظافة المدينة وتهيئة بيئة صحية مناسبة للجميع.

خرجت الحملة تحت إشراف حنا إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وحجاج نبوى مدير قطاعات النظافة، وبالتعاون مع يوسف محمد على رئيس حى وسط، ومحى الدين أبو المجد نائب رئيس حى وسط، وبالاشتراك مع عبد الكريم أحمد رئيس قطاع وسط، وسمير سعود عمر نائب رئيس قطاع وسط.

حملة لنظافة طريق (1)

حملة لنظافة طريق (2)

حملة لنظافة طريق (3)

حملة لنظافة طريق (4)

حملة لنظافة طريق (5)

حملة لنظافة طريق (6)

حملة لنظافة طريق (7)

حملة لنظافة طريق (8)

حملة لنظافة طريق (9)


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