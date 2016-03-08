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فتح منافذ جديدة لبيع السلع المدعمة التابعة للقوات المسلحة بالقليوبية

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فتح منافذ جديدة لبيع السلع المدعمة التابعة للقوات المسلحة بالقليوبية فتح منافذ جديدة لبيع السلع المدعمة التابعة للقوات المسلحة بالقليوبية
أعلن المهندس محمد الهادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم افتتاح وتشغيل منفذ تابع للقوات المسلحة لبيع السلع الغذائية واللحوم المدعمة للمواطنين بقرية كفر كردى، للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وذلك بمقر جمعية التنمية المحلية بالقرية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المنفذ الجديد سيبيع اللحوم والمنتجات الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة بأسعار مخفضة لأهالى القرية والمناطق المجاورة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشقر، مؤكدا أنه جار العمل لفتح منافذ أخرى بباقى قرى المدينة لمواجهة ارتفاع الأسعار وخدمة المواطنين.

منافذ جديدة لبيع السلع المدعمة (1)

منافذ جديدة لبيع السلع المدعمة (2)


>تجهيز منافذ جديدة لبيع السلع باشراف القوات المسلحة بطوخ
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