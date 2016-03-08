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استمرار الجولات الميدانية لحملة جامعة المنوفية لمحاربة الضوضاء

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استمرار الجولات الميدانية لحملة جامعة المنوفية لمحاربة الضوضاء استمرار الجولات الميدانية لحملة جامعة المنوفية لمحاربة الضوضاء
انطلقت حملة جامعة المنوفية لمحاربة الضوضاء لليوم الثانى فى "ميدان شرف" بشبين الكوم حيث يوجد موقف السيارات والميكروباصات ثم اتجهت إلى موقف مجمع الكليات الذى يوجد فى امتداد شارع جمال عبد الناصر لنشر الوعى المجتمعى بمخاطر التعامل مع الضجيج وآثاره الجانبية على صحة المواطن.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن النقيب سيد أبو النصر من إدارة المرور وناهد طاحون مدير عام المشروعات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وأشرف الحداد مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بإقليم وسط الدلتا، رافقا الجولة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة تم اللقاء ببعض السائقين والمارة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وكانت أهم مطالبهم عمل مظلات لمواجهة حرارة الجو، واشتكى بعض المواطنين من تكدس السيارات والحمولة الزائدة، وتم لصق ملصقات على زجاج السيارات للتوعية ضد الضوضاء وخطورتها على الصحة العامة.
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