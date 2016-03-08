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دفاع زكريا عزمى: تقدمنا بطلب للتصالح مع الحكومة وننتظر تقرير "الكسب"

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دفاع زكريا عزمى: تقدمنا بطلب للتصالح مع الحكومة وننتظر تقرير "الكسب" دفاع زكريا عزمى: تقدمنا بطلب للتصالح مع الحكومة وننتظر تقرير "الكسب"
أكد المستشار جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، أنه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لإنهاء إجراءات التصالح مع .

وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سلم جهاز الكسب الأسبوع الماضى، طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لإنهاء إجراءات السداد، وفقا لما ورد فى تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة.

وأوضح دفاع عزمى، إنه ينتظر رد جهاز الكسب على الطلب، موضحا أن لجنة الخبراء انتهت إلى عدم وجود مخالفات سوى مليون و812 ألف جنيه وأن المخالفات الأخرى المذكورة فى القضية انتهى الجهاز إلى قانونيتها ومشروعيتها، وعدم وجود أى مخالفات قانونية بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير .

كانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.


>دفاع زكريا عزمى: بدأنا فى إجراءات التصالح وسنتقدم بطلب لـ"الكسب" الأحد

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مصر 365

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