أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة5 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار في سوهاج

Google+ Print
إصابة5 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار في سوهاج إصابة5 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار في سوهاج

فرشة خضار – أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمدينة طهطا بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار بالسوق.
> تلقى  اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من قسم شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول، السيد عاطف عبد العظيم حلقه 33 سنة محامي حر، وهاني عاطف عبد العظيم حلقه 35 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “.

وطرف ثان علاء محمد عبد الحميد حلقه 35 سنة لا يعمل – مصاباً ” بجروح قطعية بفروة الرأس والجبهة وأسفل العين اليسري والكتف الأيسر والأذن اليسري “، وأبو الحسن محمد عبد الحميد حلقه 26 سنة لا يعمل، ومحمد عبد الحميد حلقه 60 سنة بائع متجول – مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، و السيد محمد عبد الحميد حلقه 33 سنة بائع متجول ، الطرفان يقيمان بمدينة طهطا، وسبب المشاجرة أولوية فرش الفاكهة والخضار بالسوق.
> تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.
> تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1988 جنح القسم لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا