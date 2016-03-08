إصابة5 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار في سوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمدينة طهطا بسبب أولوية فرش الفاكهة والخضار بالسوق.

> تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من قسم شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول، السيد عاطف عبد العظيم حلقه 33 سنة محامي حر، وهاني عاطف عبد العظيم حلقه 35 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “.

وطرف ثان علاء محمد عبد الحميد حلقه 35 سنة لا يعمل – مصاباً ” بجروح قطعية بفروة الرأس والجبهة وأسفل العين اليسري والكتف الأيسر والأذن اليسري “، وأبو الحسن محمد عبد الحميد حلقه 26 سنة لا يعمل، ومحمد عبد الحميد حلقه 60 سنة بائع متجول – مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، و السيد محمد عبد الحميد حلقه 33 سنة بائع متجول ، الطرفان يقيمان بمدينة طهطا، وسبب المشاجرة أولوية فرش الفاكهة والخضار بالسوق.

> تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

> تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1988 جنح القسم لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.