صحيفة: المخاوف من فرض عقوبات أممية على بيونج يانج تتصاعد بين شعبها

نقلت صحيفة ديلي إن كي الخاصة بشؤون كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عن مصدر كوري شمالي، قوله إن المخاوف من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2270 حول العقوبات على بيونغ يانغ تتصاعد بين شعبها.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال مصدر في مقاطعة بيونج آن الجنوبية في كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية مع ديلي إن كي، إن الشائعات حول تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا ينتشر بين الشعب الكوري الشمالي كالنار في الهشيم عبر الهاتف المحمول، مضيفا أن الشعب الكوري الشمالي لم يهتم بقرارات المجلس السابقة، إلا أنه هذه المرة يشعر بالمخاوف من فرض عقوبات أممية غير مسبوقة عليها.

وأفاد المصدر أن الشائعات حول حظر تصدير المعادن إلى الصين، وفرض حصار على كل الحدود الجمركية تنتشر بين الشعب الكوري الشمالي.

وقال المصدر إن تصاعد المخاوف بين الشعب الكوري الشمالي يرجع إلى مشاركة الصين وروسيا في العقوبات الأممية.

وأشار إلى أن السلطة الكورية الشمالية حثت شعبها على عقد المظاهرات ضد القرار ألأممي، إلا أن الشعب ينتقد سلطته بدلا من المجتمع الدولي.