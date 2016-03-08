نتنياهو يلغي زيارته لواشنطن ويرفض الاجتماع مع أوباما

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرضًا لاجتماع مع الرئيس باراك أوباما، في البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر وألغى زيارة لواشنطن.

ومثل قرار نتنياهو إلغاء زيارته للولايات المتحدة، أحدث واقعة في علاقة مشحونة مع أوباما، لم تبرأ إلى الآن من خلافاتهما العميقة بشأن الاتفاق النووي بين القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة وإيران عدوة إسرائيل اللدود.

وبحسب رويترز قال البيت الأبيض إن الحكومة الإسرائيلية طلبت أن يكون اجتماع نتنياهو وأوباما، إما يوم 18 أو 19 مارس، وإنه عرض عليه أن يكون اللقاء يوم 18 مارس.

وقال نيد برايس، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان بالبريد الإلكتروني: “كنا نتطلع لاستضافة الاجتماع الثنائي وفوجئنا بأن علمنا للمرة الأولى من خلال تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء اختار إلغاء زيارته بدلا من قبول دعوتنا”.

وأضاف برايس “التقارير التي تحدثت عن عدم قدرتنا على المواءمة مع جدول مواعيد رئيس الوزراء غير صحيحة”.

وأعلن البيت الأبيض عن خطط أوباما السفر إلى العاصمة الكوبية هافانا يومي 21 و22 مارس، في زيارة تاريخية للاقتراب من تطبيع علاقات واشنطن مع خصم فترة الحرب الباردة السابق.

ولم يصدر أي تصريح مباشر من مكتب نتنياهو عن إلغاء الزيارة التي تأتي كذلك في وقت يكافح فيه الحليفان للتفاوض على اتفاق جديد مدته عشر سنوات، يقدر بعدة مليارات الدولارات للمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن الدافع وراء قرار نتنياهو إلغاء الزيارة على ما يبدو هو رفض أن ينظر إليها باعتبارها تدخلا في انتخابات الرئاسة الأمريكية إذا سعى أي مرشحين للاجتماع معه في واشنطن.