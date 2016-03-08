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أمن الأقصر يضبط عامل بحوزته بندقية آلية فى مدينة إسنا

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أمن الأقصر يضبط عامل بحوزته بندقية آلية فى مدينة إسنا أمن الأقصر يضبط عامل بحوزته بندقية آلية فى مدينة إسنا
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط "م.ع.أ" 36 سنة عامل، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62، 39 مم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس.

وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، وجه بتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت تحقيقاتها مع المتهمين، ويأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعه لضبط الخارجين على القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.


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