النيابة تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حريق مصنع بويات العاشر من رمضان

أصدرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة ، قرارا بانتداب خبراء المعمل الجنائى وتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب حريق مصنع لإنتاج البويات بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، وتحديد مدى سلامة منشآت المصنع وحصر الخسائر المادية.

وأسفر الحريق عن إصابة بعض العمال باختناقات، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، فيما قدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المصنع مقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وأن النيران اندلعت بمخازن المواد الخام والمنتج النهائى الكائنة بالطابق الثانى، والتهمت كميات كبيرة منها.

جدير بالذكر أن صاحب المصنع لم يتهم أحدا بإشعال النيران وجار استكمال التحقيقات.

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