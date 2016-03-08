ضبط عامل بحوزته 190 قرص مخدر فى الأقصر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر من ضبط "م.أ.م" 23 سنة عامل وبحوزته 190 قرص تامول مخدر، ومبلغ مالى قدره 300 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، وجه بتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى توالى تحقيقاتها مع المتهمين، يأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية لضبط الخارجين على القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

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