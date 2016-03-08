وزير التموين: مد فترة الأوكازيون لأسبوعين آخر ليشمل فترة عيد الأم

أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمد فترة الأوكازيون الشتوي لمدة أسبوعين ليشمل فترة عيد الأم، وزيادة حركة البيع والشراء بالأسواق حيث بدأ الأوكازيون الشتوي يوم 8 من شهر فبراير الماضي ولمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي أمس.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بلغت المخالفات التي تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون الشتوي وحتى الآن حوالي 1083 مخالفة تتضمن 1037 مخالفة أوكازيون وهمي، و21 مخالفة استخدام لغة أجنبية في الإعلان، و25 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وبلغ عدد الشركات والمحلات المشاركة في الأوكازيون 3294 محل تشمل 138 قطاع أعمال عام، و3082 قطاع خاص و16 تعاوني و58 إستثماري وأن نسبة التخفيضات في الاسعار علي السلع تتراوح من 5% الي 60%.

وأضاف أن باب المشاركة في الأوكازيون مازال متاح أمام جميع التجار والشركات في كافة السلع للمشاركة فيه وأن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الأوكازيون ونسبة التخفيض في الأسعار بشرط أن يكون التخفيض حقيقي، وأن السلع المعروضة تكون جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض حتي يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيض، وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ضرورة حصول المواطنين علي الفاتورة عند الشراء موضحا بها ثمن السلعة ونوعها وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك مشيرًا الي أن مفتشي القطاع يقومون يوميًا بحملات مكثفة خلال فترة الاوكازيون على المحلات المشاركة.