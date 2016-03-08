فصائل سورية مسلحة تسيطر على تلال بحلب والجيش السوري يستعيدها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن فصائل سورية مسلحة مقاتلة معارضة سيطرت على تلال خاضعة للقوات الحكومية قرب مدينة حلب، كبرى مدن شمالي سوريا قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.

وأكد المرصد أن “عناصر من جبهة النصرة وجند الأقصى وفصائل أخرى سيطرت لفترة وجيزة على تل العيس الرئيسي والتلال المجاورة قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن :”إن هناك اشتباكات عنيفة، والمقاتلون يحاولون التقدم في المنطقة”، موضحًا أن “هذه التلال مهمة لأنها تحصن مواقع النظام في ريف حلب وتوفر لهم وجودًا أساسيًا قريبًا من الطريق الدولي جنوبا إلى دمشق”.

من جهة ثانية، شهدت محافظة إدلب الواقعة إلى الغرب من حلب، مقتل 12 شخصًا على الأقل في غارة جوية استهدفت ليل أمس سوقًا للمحروقات في بلدة ابو الظهير ـ بحسب ما المرصد.

وقال عبد الرحمن إن “هناك 12 قتيلًا، من بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل، إذ تم التأكد من هوياتهم، أما الجثث الأخرى فكانت شبه مفحمة ولا يمكن تحديد ما إذا كانت لمدنيين أو مقاتلين”، مضيفًا أن الغارة نفذتها طائرات تابعة للجيش السوري أو طائرات روسية.

أ ش أ