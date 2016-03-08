الأعلى للثقافة يمد جسور تواصل مع شباب المبدعين بورش في الكتابة

قررت الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس إقامة عدة ورش في مجالات الكتابة الإبداعية ( دراماتوراجيا – قصة قصيرة – حكي ) ، وأدوات النقد الحديث ، تحت إشراف وتدريب نخبه من أبرز المتخصصين وتستمر الورش على مدار شهري مارس وأبريل، وذلك إيمانًا بدور المجلس في تطوير المنتج الثقافي وتهيئة المناخ العام للإبداع، بهدف تفعيل و إقامة جسور تواصل مع الشباب المبدع لتنمية مهاراتهم ، ودعم التنوع الثقافي وقبول الآخر ، وضخ دماء جديدة في الإبداع وإثراء الحياة الثقافية.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تطوير المنتج الثقافي وتهيئة المناخ العام للإبداع ، وتأكيدا على أن عام 2016 هو عام الشباب، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لدعم الشباب ، فقد أقام المجلس عدة مسابقات هذا العام للشباب بهدف اكتشاف المواهب الإبداعية وتنميتها وتقديمها للحياة الثقافية .