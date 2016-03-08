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الأعلى للثقافة يمد جسور تواصل مع شباب المبدعين بورش في الكتابة

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الأعلى للثقافة يمد جسور تواصل مع شباب المبدعين بورش في الكتابة الأعلى للثقافة يمد جسور تواصل مع شباب المبدعين بورش في الكتابة

أمل الصبان

قررت الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس إقامة عدة ورش في مجالات الكتابة الإبداعية ( دراماتوراجيا – قصة قصيرة – حكي ) ، وأدوات النقد الحديث ، تحت إشراف وتدريب نخبه من أبرز المتخصصين وتستمر الورش على مدار شهري مارس وأبريل، وذلك إيمانًا بدور المجلس في تطوير المنتج الثقافي وتهيئة المناخ العام للإبداع، بهدف تفعيل و إقامة جسور تواصل مع الشباب المبدع لتنمية مهاراتهم ، ودعم التنوع الثقافي وقبول الآخر ، وضخ دماء جديدة في الإبداع وإثراء الحياة الثقافية.

 

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تطوير المنتج الثقافي وتهيئة المناخ العام للإبداع ، وتأكيدا على أن عام 2016 هو عام الشباب، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لدعم الشباب ، فقد أقام المجلس عدة مسابقات هذا العام للشباب بهدف اكتشاف المواهب الإبداعية وتنميتها وتقديمها للحياة الثقافية .

 

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