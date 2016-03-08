الأهالي يقتلون كلب ضال عقر 14 طفلًا بسوهاج

أصيب 14 طفلًا بجروح بسبب عقر كلب ضال في سوهاج.

تلقى أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من ، محمد علاء حسن 15سنة ، محمد علي عبد العزيز 12سنة ، رضوان ناصر السيد 13سنة ، خالد أحمد السيد 12سنة ، عبد الكريم محمد عبد المنعم 10سنة، حسن حسني محمد 12سنة ، محمد علي أحمد 15سنة ، أحمد محمد عزاز 15سنة ، أحمد محمد حماد 10 سنة ، يوسف رأفت عبد الجابر 7 سنوات، علي رمضان أحمد عبد الفتاح 5سنوات ، سيد عبد الناصر السيد 16سنة ، عامر عوض عباده 5سنوات ، محمد علي عباده حسن 9سنوات – ويقيمون جميعاً بناحية أولاد عزاز دائرة المركز مصابين ” بجروح قطعية متفرقة بالجسم ” إدعاء عقر كلب ضال “. وتم تقديم العلاج اللازم لهم وإعطائهم المصل الخاص وصرح لهم بالخروج عدا الأخير لإصابته ” بعقر بالوجه ” تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي .

> بسؤال والده المدعو علي عباده حسن 33 سنة مشرف أمن بمستشفى سوهاج العام – ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة المذكورين نتيجة عقر كلب ضال وأضاف بقيام أهالي القرية بالتخلص من الكلب وقتله.

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1605 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.