المغرب تدشن مشروع تطوير محطتين للسكك الحديدية في الرباط بقيمة 101 مليون دولار

دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، مشروع تطوير محطتين للسكك الحديدية في العاصمة الرباط بقيمة 1.05 مليار درهم، نحو 101 مليون دولار، في إطار مشروع “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية” الذي يهدف إلى تنمية المدينة.

وقالت مصادر رسمية، إن المحطتين اللتين سيتزامن افتتاحهما مع تشغيل أول خط للقطار فائق السرعة في المغرب بنهاية عام 2017 ومطلع 2018، ستساهمان في استيعاب الارتفاع المتزايد في أعداد المسافرين وتحديث البنية التحتية للمحطتين.

وأضافت المصادر إن كل واحدة من المحطتين ستخلق 500 فرصة عمل جديدة.

وبرنامج الرباط “مدينة الأنوار” هو برنامج أطلقه العاهل المغربي في 2014، ويمتد إنجازه إلى 2018 بهدف “الارتقاء بالمدينة إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى”.