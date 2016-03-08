بان كى مون يخطط لعقد مؤتمر مانحين للاجئى الصحراء الغربية

>يخطط الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لعقد مؤتمر للمانحين قبل يوليو المقبل من أجل عشرات الآلاف من اللاجئين بالصحراء الغربية الذين يواجهون واحدة من الأزمات الإنسانية المنسية فى العالم والتى نتجت عن نزاع عمره 40 عاما على الصحراء الغربية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين إن بان يتفهم غضب اللاجئين الذين يعيشون فى "ظروف قاسية" داخل مخيمات بالجزائر منذ عقود، لكنه يشعر بمحنتهم التى تجاهلها العالم.

وضمت السلطات المغربية الصحراء الغربية، وهى مستعمرة إسبانية سابقة، عام 1975 وقاتلت حركة استقلال محلية تسمى "جبهة البوليساريو".

وتوسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عام 1991، فى انتظار إجراء استفتاء على مصير المنطقة، وهو ما لم ينفذ.

واقترح المغرب منح الصحراء الغربية الاستقلال، لكنها جبهة البوليساريو تصر على منحها حق تقرير المصير.