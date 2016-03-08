أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بان كى مون يخطط لعقد مؤتمر مانحين للاجئى الصحراء الغربية

Google+ Print
بان كى مون يخطط لعقد مؤتمر مانحين للاجئى الصحراء الغربية بان كى مون يخطط لعقد مؤتمر مانحين للاجئى الصحراء الغربية

>يخطط الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لعقد مؤتمر للمانحين قبل يوليو المقبل من أجل عشرات الآلاف من اللاجئين بالصحراء الغربية الذين يواجهون واحدة من الأزمات الإنسانية المنسية فى العالم والتى نتجت عن نزاع عمره 40 عاما على الصحراء الغربية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين إن بان يتفهم غضب اللاجئين الذين يعيشون فى "ظروف قاسية" داخل مخيمات بالجزائر منذ عقود، لكنه يشعر بمحنتهم التى تجاهلها العالم.

وضمت السلطات المغربية الصحراء الغربية، وهى مستعمرة إسبانية سابقة، عام 1975 وقاتلت حركة استقلال محلية تسمى "جبهة البوليساريو".

وتوسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عام 1991، فى انتظار إجراء استفتاء على مصير المنطقة، وهو ما لم ينفذ.

واقترح المغرب منح الصحراء الغربية الاستقلال، لكنها جبهة البوليساريو تصر على منحها حق تقرير المصير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365