حركة الشباب الصومالية تؤكد هجوما أمريكيا وتقول عدد القتلى مبالغ فيه

>أكدت حركة الشباب الصومالية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قصفت منطقة تسيطر عليها لكنها قالت إن عدد القتلى الذى أعلن الجانب الأمريكى أنه سقط فى الهجوم مبالغ فيه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إنها شنت ضربات جوية على منشأة للتدريب يوم السبت مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 مقاتلا فى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة فى الصومال.

وقال المتحدث العسكرى باسم الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب لرويترز "قصفت الولايات المتحدة منطقة يسيطر عليها الشباب. لكنهم بالغوا فى عدد الضحايا. لا نجمع أبدا 100 مقاتل فى مكان واحد لأسباب أمنية. نعرف إن الأجواء مليئة بالطائرات."

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