أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حركة الشباب الصومالية تؤكد هجوما أمريكيا وتقول عدد القتلى مبالغ فيه

Google+ Print
حركة الشباب الصومالية تؤكد هجوما أمريكيا وتقول عدد القتلى مبالغ فيه حركة الشباب الصومالية تؤكد هجوما أمريكيا وتقول عدد القتلى مبالغ فيه

>أكدت حركة الشباب الصومالية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قصفت منطقة تسيطر عليها لكنها قالت إن عدد القتلى الذى أعلن الجانب الأمريكى أنه سقط فى الهجوم مبالغ فيه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إنها شنت ضربات جوية على منشأة للتدريب يوم السبت مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 مقاتلا فى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة فى الصومال.

وقال المتحدث العسكرى باسم الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب لرويترز "قصفت الولايات المتحدة منطقة يسيطر عليها الشباب. لكنهم بالغوا فى عدد الضحايا. لا نجمع أبدا 100 مقاتل فى مكان واحد لأسباب أمنية. نعرف إن الأجواء مليئة بالطائرات."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365