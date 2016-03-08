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السفارة المصرية في أبوجا: محلب التقى أغنى رجل أعمال في إفريقيا بنيجيريا

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السفارة المصرية في أبوجا: محلب التقى أغنى رجل أعمال في إفريقيا بنيجيريا السفارة المصرية في أبوجا: محلب التقى أغنى رجل أعمال في إفريقيا بنيجيريا

إبراهيم محلب

قال بيان للسفارة المصرية بأبوجا، إن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية التقى خلال زيارته لنيجيريا خلال الفترة من 4 – 6 مارس الجاري برجل الأعمال النيجيري المعروف “اليكو دانجوتى” والذي يعد الأغنى على مستوى القارة.

وأوضح البيان، الذي صدر مساء أمس الاثنين، وبحسب ما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، أن الجانيين بحثًا خلال اللقاء إمكانية التعاون للاستثمار في وخاصة في قطاع العقارات وتوطيد التعاون المصري النيجيري في مجالات مختلفة، فضلا عن الاستعانة بالكوادر المصرية ذات الكفاءة في شتى المجالات التي تحتاج فيها نيجيريا إلى خبرات.

وأشار البيان إلى أن محلب التقى أيضًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستثمارات بنيجيريا، كذلك المصريين العاملين بالشركات الأجنبية بلاجوس حيث تم تناول سبل توفير فرص عمل للمصريين فى نيجيريا ودراسة إمكانية فتح أسواق للمنتجات والعمالة المصرية بها.

ونوه البيان إلى أن محلب اهتم أثناء اللقاء بالإشارة إلى أهمية تدشين التعاون مع إفريقيا على وجه العموم ونيجيريا على وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاع الطاقة, والذى تمتلك فيه مصر خبرة فنية هائلة بقدرتها على التغلب على مشكلات الطاقة التى كانت تواجهها خلال السنوات الماضية عن طريق رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإمكانية نقل تجربتها فى هذا الإطار إلى نيجيريا.

ويمتلك دانجوتي العديد من مصانع الأسمنت والمطاحن ومصافي البترول ليس فقط في نيجيريا بل أيضا في العديد من الدول الأفريقية.

 

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