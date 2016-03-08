واشنطن ترحب باعلان مجلس التعاون الخليجي “حزب الله” تنظيما ارهابيا

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا بإعلان حزب الله تنظيما إرهابيا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر”إن الولايات المتحدة ستواصل مشاوراتها مع دول مجلس التعاون الخليجي حول إمكانية فرض عقوبات وأي إجراءات أخرى لمواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية في المنطقة”.

وأضاف تونر – في تصريحات للمراسلين الأجانب في واشنطن – “إن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت حزب الله جماعة إرهابية أجنبية منذ عام 1997 ” ، مؤكدا أن واشنطن ستواصل التصدي لأنشطة حزب الله في المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خلال هذا العام على ثلاثة أفراد وشركتين لهم علاقات بجماعة حزب الله ، ودعا المسئول الأمريكي كافة الدول إلى إعلان حزب الله تنظيما إرهابيا ،مشيرا إلي أن حزب الله لايزال يلعب دورا في إثارة زعزعة الاستقرار في المنطقة وممارسة أنشطة إرهابية.

أ ش أ