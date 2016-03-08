محافظ دمياط يلتقي بممثلي الشركات الالمانية المتخصصة في ماكينات الاثاث لبحث امكانية التعاون

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بممثلى شركتين ألمانية متخصصة فى ماكينات تصنيع الأثاث وهما شركة استشارية فى تصميم الماكينات والأخرى شركة متخصصة فى تصنيع الماكينات، حيث بحث المحافظ إمكانية التعاون مع هذه الشركات لتوفير الماكينات الحديثة لمشروع مدينة دمياط للأثاث وعلى الأخص للمراكز الخدمية فى منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة.

وقام المحافظ بعرض التصميم الخاص بمشروع مدينة دمياط للأثاث والتعريف بجميع مكونات المشروع، مؤكدا على أهمية المراكز الخدمية فى منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تخصيص مركز خدمى لكل مجموعة من الورش لتوفير ما يلزمها من المعدات والماكينات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات كل أنواع الأثاث من هذه الماكينات.

وأشار ممثلى الشركات الألمانية أن لديهم أحدث الماكينات التى تلبى احتياجات هذه الصناعة، حيث أشادوا بمشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يسهم فى تنمية وتطوير صناعة الأثاث، وخاصة المجمع الخدمى للورش الصغيرة والصناعات المغذية وأكدوا أن أهم ما يضمن النجاح لهذا المشروع هو كيفية إدارة هذه المدينة.

ومن جانبه آخر طلب المحافظ من ممثلى الشركات الألمانية إعداد قائمة بأنواع الماكينات كل على حدة وتحديد المواصفات والأسعار الخاصة بها وذلك كبداية للتعاون مع هذه الشركات .

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