بالصور..وكيل تعليم دمياط يلتقى المرشحتين لتمثيل موهوبى مصر فى الإمارات

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد فى مديرية التربية والتعليم بدمياط والمشكّلة طبقا للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016، الاجتماع الأول برئاسة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وناقشت اللجنة الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإدارى الحكومى وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى جميع عناصر المنظومة الإدارية بالدولة من خلال سن، وتحديث الإجراءات الخاصة بتحقيق العدالة الناجزة، دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والتنسيق معها، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما ناقشت رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وطرق مكافحته وتقوية جسور ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، طرق تنسيق مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.

وفى سياق آخر التقى الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالطالبتين لينة عبد الرؤوف الطرانيسى بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة الموهوبة فى الرسم، وأريج محمد الحليلى بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالصف الثالث الابتدائى الموهوبة فى العزف على الأورج، وهما مرشحتان لتمثيل موهوبى جمهورية مصر العربية فى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة عبد السلام مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكى بديوان الوزارة.

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