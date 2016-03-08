مش بس التدخين.. أسباب خفية ترفع فرص الإصابة بسرطان الرئة

سرطان الرئة من أشرس الأمراض التى تصيب العديد من الأشخاص خاصة من 70 إلى 74 عاماً، ونادراً ما يصيب الأشخاص الأقل من 40 عاماً، ومن أبرز مسبباته التدخين.

وعلى الرغم من أن التدخين هو السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الرئة بمقدار حوالى 90٪ من الحالات، لكن كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة ترفع من نسبة السكر فى الدم يرتفع لديهم بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وهناك قائمة من بعض الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وهى:

>• العلاج الإشعاعى

>• التليف الرئوى

>• الأمراض الرئوية والالتهابات البسيطة قد تزيد من خطورة الإصابة

>• التعرض لغاز الرادون ومعادن أخرى

>• مرض الإيدز

>• العوامل الجينية

>• التدخين السلبى

>• استنشاق الدخان الصادر من أفران الطبخ والتدفئة الخاصة بسبب اشتعال الخشب والفحم

وحسبما ذكرت الدراسة الجديدة التى نشرتها مجلة علم الأوبئة والسرطان، أشار الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائى عالى الكربوهيدرات مثل الأرز والخبز الأبيض يرفع من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضح الباحثون أن الأطعمة التى ترفع من مستويات السكر فى الدم، تشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب والبطيخ والأناناس، فى حين تشمل الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات كلا من البطاطا والذرة والبقوليات والعدس.

ولتأكيد نتائج الدراسة فحص الباحثون بيانات أكثر من 1905 مشاركاً يعانون من سرطان الرئة و2413 من الأصحاء، وخضع المشاركون للمقابلات الشخصية، وطلب منهم الكشف عن التاريخ الصحى والسلوكيات الغذائية.

ووجد مؤلف الدراسة الدكتور شيفنغ وو، الباحث بقسم علم الأوبئة فى جامعة تكساس مركز اندرسون للسرطان، أن اتباع نظام غذائى عالى الكربوهيدرات مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 49٪.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن التدخين عامل خطر رئيسى للإصابة بسرطان الرئة، لكن هذه الدراسة تقدم دليلا إضافيا على أن النظام الغذائى قد يكون عاملاً آخر فى رفع خطر الإصابة بالسرطان.

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