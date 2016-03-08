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ضبط نجار ومدرس لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين بسوهاج

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ضبط نجار ومدرس لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين بسوهاج ضبط نجار ومدرس لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين بسوهاج
تمكنت مأمورية صباحية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة الأمن الوطنى، وبالتنسيق وفرع الأمن ‏العام بسوهاج من ضبط "محمد . خ . ع . م" 35 سنة نجار موبيليا ويقيم بندر طهطا، وذلك لانضمامه لجماعة إرهابية فى القضية ‏رقم 296 كلى شمال سوهاج لسنة 2016، ‏وضبط "خلف . م . م . ف" 44 سنة مدرس ويقيم بندر طهطا لانضمامه لجماعة محظورة، وجار تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
>- النظر فى تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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