ضبط نجار ومدرس لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين بسوهاج

- النظر فى تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

تمكنت مأمورية صباحية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة الأمن الوطنى، وبالتنسيق وفرع الأمن ‏العام بسوهاج من ضبط "محمد . خ . ع . م" 35 سنة نجار موبيليا ويقيم بندر طهطا، وذلك لانضمامه لجماعة إرهابية فى القضية ‏رقم 296 كلى شمال سوهاج لسنة 2016، ‏وضبط "خلف . م . م . ف" 44 سنة مدرس ويقيم بندر طهطا لانضمامه لجماعة محظورة، وجار تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.