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تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأفيون بسوهاج

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تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأفيون بسوهاج تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأفيون بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهم مصطفى. أ.ب 38 سنة مندوب مبيعات باحدى الشركات 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 9 قطع من الحشيش و18 قطعة من الأفيون.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، أعترف بالاتجار فى الحشيش والأفيون، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

- تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتجاره فى الحشيش بسوهاج
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