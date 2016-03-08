بلدية دبي تفتتح حديقة الطوار 2

افتتحت بلدية دبي حديقة الطوار 2 وذلك بحضور معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وعدد من مساعدي المدير العام ومديري الإدارات والمسؤولين والقائمين على المشروع.

وخلال افتتاح الحديقة، الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع التشجير 36، تجول ثاني الزيودي يرافقه حسين لوتاه ومسؤولو البلدية في أرجاء الحديقة، وزرعوا مجموعة من الأشجار، واطلعوا على المعرض المصاحب الذي احتوى على صور أرشيفية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشيوخ الإمارات وهم يزرعون مجموعة من الأشجار، إلى جانب عرض مجموعة من تصاميم المشاريع الزراعية التجميلية التي تنفذها بلدية دبي في مختلف أرجاء ومواقع الإمارة، كما اطلعوا على ممشى الحديقة الذي تم إنشاؤه وفقاً لأعلى المواصفات العالمية والأجهزة الرياضية التي تحتويها الحديقة والتي تم إنشاؤها لممارسة التمارين الرياضية خلال الأجواء المفتوحة.

جهود متميزة وقال لوتاه إن بلدية دبي دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة التي تعكس الجهود المتميزة جنباً إلى جنب مع بقية مدن الدولة في مجال نشر الرقعة الخضراء.وذكر أن دبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التشجير وذلك لمواكبة التوسع والتطور العمراني، مشيراً إلى أن مسيرة التشجير ونشر الرقعة الخضراء في الإمارة في تطور مستمر، خصوصاً بعد أن باتت دبي من المدن العالمية والمتميزة بعد ما وصلت إليه المدينة بحصولها على شرف استضافة حدث اكسبو العالمي.وأكد أن أسبوع التشجير يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التشجير، وتأكيد مشاركة مختلف الفئات العمرية في الحفاظ على الزراعة وتأصيل القيم الزراعية وأهميتها في نفوس النشء.

وتعتبر الحديقة من حدائق الحي السكينة وتم إنشاؤها وزراعتها بتكلفة 5.6 ملايين درهم، وتتميز بطابعها الهندسي المميز.

حسين لوتاه يبحث العلاقات مع وفد من الأرجنتين

استقبل حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وفداً من جمهورية الأرجنتين برئاسة جوليو زامورا رئيس بلدية تيغيري.

ورحب لوتاه برئيس بلدية تيغيري والوفد المرافق له في دبي وقدم لهم نبذة عن المدينة وعن دور البلدية في تلبية احتياجات الإمارة المتنوعة من خدمات بيئية وتخطيطية وصحية وزراعية وغيرها من الخدمات البلدية، واستعرض لهم جهود الدائرة ودورها في مجال الحكومة الذكية، وجهودها في إدارة النفايات، كما استعرض مشروع تحويل النفايات إلى طاقة.وأكد لوتاه ضرورة التواصل والترابط بين الجهتين بما يدعم العلاقات بين الجهتين ويصب في المصلحة المشتركة.

مبادرة

يوم بلا مركبات وبعدها تم اصطحاب الوفد إلى قاعة اللجنة الفنية وتم إطلاعهم على تفاصيل مبادرة يوم بلا مركبات. كما تمت مناقشة سبل التعاون والشراكة من قبل الوفد الذي أعرب عن رغبته في تطبيق المبادرة، حيث تم التباحث على توسيع نطاق المبادرة وإمكانية تطبيقها في الأرجنتين.ورحبت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي بالفكرة وتم التباحث حول إمكانية التطبيق من الجوانب التنظيمية والفنية وفرص التعاون لغرض الوصول للريادة وتطوير الأعمال بين الجهتين.

مكاني وقدمت إدارة المشاريع نبذة عن سوق الخردة ومواد البناء، كما قدم عبد الحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية نبذة عن تطبيق مكاني.

واطلع الوفد على مشروع اللقاءات التلفزيونية 10 دي وهو عبارة عن مشروع تطويري ذكي قامت به بلدية دبي لتسهيل مناقشة المشاريع الهندسية مع المتعاملين من خلال بيئة افتراضية (لقاء بالصوت والصورة Video conference -) لا تتطلب حضور المتعاملين.

اعتماد

اعتمدت اللجنة الفنية لمنح الشهادات في مختبر دبي المركزي ببلدية دبي منتجاً جديداً من حديد التسليح حسب المواصفة العالميةASTM A1035/ A 1035M:2015، من خلال تطبيق نظام تقييم المصانع الذي يتم فيه التدقيق بشكل شمولي على المصنع من نظام إدارة الجودة، والمواد الأولية، وعمليات الإنتاج والفحوصات الكيميائية والميكانيكية المطلوبة، ويمتاز هذا الحديد بمواصفات شد وتحمل عالية مقارنة بحديد التسليح الاعتيادي.