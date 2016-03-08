الخارجية الأمريكية تنفى إقامة قواعد جوية فى شمال سوريا

>نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما تردد من أنباء حول إقامة قاعدتين جويتين فى شمال سوريا، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر - فى تصريحات للمراسلين الأجانب فى واشنطن " إن هذه التقارير ليس لها أى أساس من الصحة ، كما أنه ليس هناك أى خطط لإقامة قواعد جوية فى شمال سوريا".

وأضاف " إن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ ضربات جوية انطلاقا من قاعدة انجيرليك التركية وقواعد أخرى بالمنطقة لدعم القتال ضد تنظيم داعش فى شمال شرقى سوريا".

من ناحية أخرى، اتفق المسئول الأمريكى مع الرأى القائل بأنه ليس هناك إجماع على مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد ، وأوضح أن هناك اختلافا فى الآراء داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترى ان الرئيس بشار لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا ، غير ان تونر قال " إن هذا الاختلاف لم يمنع من المضى قدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسير نحو العملية الانتقالية وإجراء مفاوضات مباشرة بين المعارضة السورية والنظام.

وتابع قائلا " هناك حاجة لاتخاذ خطوات على الطريق لتهيئة الظروف للتوصل إلى عملية انتقالية على أمل أن مسألة مستقبل الرئيس بشار سيتم تسويتها فى إطار العملية الانتقالية".