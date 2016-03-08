أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية تنفى إقامة قواعد جوية فى شمال سوريا

Google+ Print
الخارجية الأمريكية تنفى إقامة قواعد جوية فى شمال سوريا الخارجية الأمريكية تنفى إقامة قواعد جوية فى شمال سوريا

>نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما تردد من أنباء حول إقامة قاعدتين جويتين فى شمال سوريا، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر - فى تصريحات للمراسلين الأجانب فى واشنطن " إن هذه التقارير ليس لها أى أساس من الصحة ، كما أنه ليس هناك أى خطط لإقامة قواعد جوية فى شمال سوريا".

وأضاف " إن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ ضربات جوية انطلاقا من قاعدة انجيرليك التركية وقواعد أخرى بالمنطقة لدعم القتال ضد تنظيم داعش فى شمال شرقى سوريا".

من ناحية أخرى، اتفق المسئول الأمريكى مع الرأى القائل بأنه ليس هناك إجماع على مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد ، وأوضح أن هناك اختلافا فى الآراء داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترى ان الرئيس بشار لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا ، غير ان تونر قال " إن هذا الاختلاف لم يمنع من المضى قدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسير نحو العملية الانتقالية وإجراء مفاوضات مباشرة بين المعارضة السورية والنظام.

وتابع قائلا " هناك حاجة لاتخاذ خطوات على الطريق لتهيئة الظروف للتوصل إلى عملية انتقالية على أمل أن مسألة مستقبل الرئيس بشار سيتم تسويتها فى إطار العملية الانتقالية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365