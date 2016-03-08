حبس المتهمين بسرقة 307 آلاف جنيه من سيارة صاحب محطة تموين سيارات بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد بحبس صاحب محطة صاحب محل هواتف وتاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة محطة تموين بالشروق، وتم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة وهواتف محمولة وسيارتين ودفاتر شيكات وإيصالات إيداع بالبنوك وفواتير شراء مجوهرات.

تلقى ضباط قسم شرطة الشروق بلاغا من "ياسر م ح ع" 44 سنة، صاحب محطة خدمة تموين سيارات، بأنه عقب صرفه مبلغ 307 آلاف جنيه من البنك العربى الإفريقى، استقل سيارته رقم ر ج هـ 123 ماركة باجيرو سوداء، وتوجه للفيلا ملكه بالحى السابع بجوار قصر الشوق، لمتابعة أعمال التشطيبات بها، وحال عودته فوجئ بأحد الأشخاص يقف بجوار سيارته، وقام بكسر الزجاج واستولى على المبلغ واستقل سيارة سوداء كانت فى انتظاره وفر هاربًا. وعلى الفور تم وضع خطة بحث وأمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "تامر م ع" 38 سنة صاحب محل هواتف محمولة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4537 لسنة 2009م الإسماعيلية "سرقة مسكن"، و"شريف ح م" 41 سنة، تاجر سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن الإسماعيلية، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع، كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 29 ألف جنيه، ومبلغ 3384 دولارا و10 هواتف محمولة، وكاميرا سامسونج ديجتال خاصة بالمتهم الثانى. وتم ضبط بحوزتهم السيارة رقم ط ص س 8793 ماركة كيا سيراتو ملك المتهم الأول "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، والسيارة رقم ج س س 391 ماركة كيا سبورتاج ملك المتهم الثانى، و2 دفتر شيكات الأول صادر من البنك العربى الإفريقى فرع روكسى، والثانى من بنك عودة فرع الدقى باسم المتهم الأول، ودفتر توفير صادر من البريد المصرى فرع الإسماعيلية باسم نجلة المتهم الثانى، وبه مبلغ 74 ألف جنيه وإيصال إيداع بمبلغ 10 آلاف جنيه، عقب ارتكاب الواقعة".

وتم ضبط 2 كارت فيزا الأول صادر من بنك مصر والثانى صادر من البريد المصرى باسم المتهم الأول، و2سلاح نارى (2طبنجة صوت معدلة الأول عيار 9مم ماركة براون والثانية عيار 8.5 ماركة سيمو توك و2 خزينة" وقيد حديدى و4 طلقات عيار 9مم، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (11 خاتم، 2 سلسلة، 2 حلق، 4 دلايه، انسيال، غويشة)، و2 فاتورة شراء مشغولات ذهبية بمبلغ 5265 جنيها، والثانية بمبلغ 4830 جنيها، خاصين بالمتهم الثانى، و3 شاشات lcd ماركة سامسونج. وأقر المتهمان بأن المضبوطات من متحصلات ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب و"جار التوصل للمجنى عليهم"، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

- سقوط المتهمين بسرقة 307 آلاف جنيه من سيارة صاحب محطة تموين سيارات بالشروق