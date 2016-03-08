رئيس مدينة الروضة بدمياط فى جولة ليلية لمنع التعديات على الطريق

>قام محمد على عجم رئيس مدينة الروضة بدمياط يرافقه مسئول المتابعة بالمدينة المحاسب خالد عبد الله بجولة ميدانية مساء أمس الاثنين لتفقد الشوارع والطرقات الرئيسية داخل المدينة ومتابعة منع التعديات على الطريق العام.

كما التقى عجم مع أهالى المدينة وتم الاستماع لهم ومناقشتهم وذلك فى مناطق طريق الرسوة وسوق السمك القديم وشارع السنترال وشارع سوق الخميس القديم كما تمت مناقشة خطة التطوير الحالية بمداخل المدينة ونشاط رئيس المدينة من متابعة المصالح والمؤسسات الحكومية داخل الروضة وتم الاستماع لمقترحاتهم بها وسجلت ملاحظاتهم للأخذ بها فى الاعتبار.

يذكر أن مدينة الروضة تشهد هذه الأيام خطة رصف إضافية بالبلاطات الخرسانية تتكلف 800 ألف جنيه وتشمل العديد من الشوراع بمناطق: المنشية وعزبة الحوانى والساحل، وهى خطة الرصف الأولى منذ تولى عجم منصبه كرئيس لمدينة الروضة فى يناير الماضى.

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