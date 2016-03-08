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محافظ دمياط يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة فى أعمدة الكهرباء بطريق غيط النصارى

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محافظ دمياط يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة فى أعمدة الكهرباء بطريق غيط النصارى محافظ دمياط يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة فى أعمدة الكهرباء بطريق غيط النصارى
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بطريق غيط النصارى بالإضافة إلى تغطيه غرف التليفونات المفتوحة وذلك فى استجابة سريعة لأهالى قرية غيط النصارى تحت إشراف اللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف أعمال النظافة بقرى شط جريبه التابعة لقرية الخياطة والطريق الرئيس لقرية الخياطة وقريه الشعراء وقريه العدليه وقرية العنانية وامتداد الأعمال للفترة المسائية بمعاونة معدات من القرى والمدينة.

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