للوقاية من التينيا الملونة..اهتم بالنظافة الشخصية وتجنب فراش ومتعلقات الغير

التينيا من أشهر الأمراض الجلدية التى تنتقل نتيجة كثير من العادات الخاطئة، أهمها إهمال النظافة الشخصية وعلينا اتباع وسائل معينة للوقاية من هذا المرض خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث الحر الشديد والرطوبة.

وأوضح الدكتور خالد عبد المنعم استشارى الأمراض التناسلية والجلدية، أن التينيا الملونة من أنواع التينيا، تظهر على سطح الجلد فى شكل بقع إما فاتحة اللون، أو داكنة أو غامقة للغاية، ما يؤثر على مظهر وشكل الجلد وصحته.

وأشار الدكتور خالد عبد المنعم إلى أن التينيا عبارة عن عدوى فطرية تنتقل بين البعض نتيجة كثير من العادات الخاطئة، فإن البعض يهمل فى وسائل النظافة ما يجعلهم عرضة للإصابة بهذا المرض.

وأوضح استشارى الأمراض التناسلية والجلدية، أن استخدام الأدوات الشخصية ولوفة الاستحمام والفوط والملابس الغير، دون غسلها وتعقيمها جيدا من أبرز الأخطاء المؤدية للإصابة بالتينيا، وكذلك النوم فى فراش شخص مريض، مع عدم التجفيف الجيد بعد الاستحمام وقلة الاستحمام أيضا، وإهمال تنظيف العرق أولا بأول خاصة لمن لديهم استعداد شديد لإفراز العرق الشديد طوال الوقت.

ونصح الدكتور عبد المنعم، بالابتعاد عن نزول حمامات السباحة غير النظيفة خلال الصيف، لأنها من أهم أسباب نقل عدوى التينيا، بجانب استخدام الليفة العادية فى تنظيف الجسم جيدا.

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